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Чигринский сохраняет надежду сыграть в финале Кубка Греции

09:18 - Читати українською
Чигринский сохраняет надежду сыграть в финале Кубка Греции
Дмитрий Чигринский / Сайт АЕКа

Защитник Дмитрий Чигринский все еще имеет шанс помочь АЕКу в ключевом матче сезона.

Травма 33-летнего украинца может оказаться не такой серьезной, информирует SDNA.

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Чигринский имел проблемы с приводящей мышцей бедра, из-за которых рисковал пропустить всю концовку сезона, а главное – финал Кубка Греции против Олимпиакоса. Впрочем, сейчас все же появилась надежда, что опытный центрбек успеет восстановиться и сыграть хотя бы один тайм. Для этого у Дмитрия будет несколько дополнительных дней, поскольку финальный поединок перенесли с 26 июля на более поздний срок.

Напомним, Чигринский еще не подписал новый контракт с АЕКом и летом может покинуть команду на правах свободного агента.

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