Чигринский сохраняет надежду сыграть в финале Кубка Греции

Травма 33-летнего украинца может оказаться не такой серьезной, информирует SDNA.

Ференцварош Реброва уничтожил соперника в спарринге, забив 9 голов

Чигринский имел проблемы с приводящей мышцей бедра, из-за которых рисковал пропустить всю концовку сезона, а главное – финал Кубка Греции против Олимпиакоса. Впрочем, сейчас все же появилась надежда, что опытный центрбек успеет восстановиться и сыграть хотя бы один тайм. Для этого у Дмитрия будет несколько дополнительных дней, поскольку финальный поединок перенесли с 26 июля на более поздний срок.

Напомним, Чигринский еще не подписал новый контракт с АЕКом и летом может покинуть команду на правах свободного агента.

"Съест его заживо": баллы и сигналы за 2 недели до Реала – Зинченко получил разные вердикты от Гвардиолы, СМИ и фанов