"У нас все еще есть надежда на плей-офф. Никто не сдастся. Впереди два матча, и мы будем драться. Это отрицательный результат, но мы должны бороться и смотреть вперед.

АЕК – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

До момента удаления мы все контролировали. Но потом мы дали пространство Зари, которая максимально использовала свое численное преимущество. Даже вдесятером мы все еще верили, что сможем отыграться. Заря не была лучшей во всем, но они заставили нас платить за ошибки", – цитирует Чигринского сайт УЕФА.

Добавим, что Заря и АЕК с тремя очками сохраняют лишь призрачные шансы на выход в плей-офф. За два тура до финиша Брага имеет на четыре пункта больше, а Лестер с одиннадцатью уже гарантировал себе проход в следующую стадию.

Заря разгромила АЕК и взяла реванш в Лиге Европы, воспользовавшись грандиозным подарком Шахова