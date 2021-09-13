Греция, Суперлига, 1-й тур

АЕК – Ионикос – 3:0

Голы: Ле Таллек, 7, Амрабат, 62 (пен.), Цубер, 66

Удаление: Ромао, 33 (Ионикос, вторая желтая карточка)

Чигринский прокомментировал свой переход в греческий Ионикос

Украинский защитник Ионикоса Дмитрий Чигринский сразу попал в стартовый состав на матч 1-го тура чемпионата Греции, однако не смог помочь избежать разгрома от своей бывшей команды. Гости пропустили уже в начале матча, а в середине первого тайма остались в меньшинстве – Ромао в течение 9 минут заработал две желтые карточки.

После перерыва Ионикос пропустил еще дважды (с пенальти и с игры) и разгромом получил боевое крещение в высшем дивизионе. Наш легионер отыграл весь матч и записал себе в пассив желтую карточку на 52-й минуте. Еще один украинец в составе АЕКа – Евгений Шахов – весь поединок провел на скамейке запасных.

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