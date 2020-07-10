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Чигринский с АЕКом рискует остаться без Лиги чемпионов из-за решения CAS

17:52 - Читати українською
Чигринский с АЕКом рискует остаться без Лиги чемпионов из-за решения CAS
Игроки ПАОКа / фото: ФК ПАОК

Спортивный арбитражный суд аннулировал решение о снятии 7 очков с греческого клуба ПАОК.

CAS принял решение вернуть 7 очков ПАОК после рассмотрения апелляции греческого клуба, сообщает официальный сайт клуба.

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Такое решение явно не понравится АЕК Дмитрия Чигринского, ведь ПАОК отставал на 4 пункта до принятия решения. Однако, приговор арбитражного суда пока не является окончательным – апелляционный комитет Федерации футбола Греции вынесет окончательный вердикт.

Напомним, ПАОК и Ксанти наказали снятием 7 очков из-за того, что владельцем обоих клубов является российский бизнесмен Иван Саввиди. Интересно, что только ПАОК подал апелляцию, тогда как Ксанти смирился с потерей очков.

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Лига чемпионов Мир Украинцы за рубежом Дмитрий Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины ПАОК ПАОК Греция Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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