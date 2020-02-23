"Что-то выплюнул, что-то зашло": Чигринский – о своем алкогольном опыте

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский поделился мыслями относительно любимых напитков и их пользы.

"Вообще не употребляю алкоголь. Случайно попробовал, когда был маленьким. В холодильнике стояла бутылка из-под воды, а в ней была водка. Меня подсушило и я выпил из горла из нее. Что-то выплюнул, что-то зашло. Это был мой единственный опыт. Мне было меньше 10 лет. После этого не пробовал.

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Сначала это было из-за того, что я спортсмен, а затем вышло на другой уровень. Сейчас я понимаю, что это не так вредно. Можно было бы позволять себе иногда бокал вина, но так как я не пробовал и не знаю, что это такое... Для чего это искусственно за уши притягивать, если желания нет?

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То же с "Кока-колой". Последний раз ее пил, когда мне было 18-19 лет. Я пью воду и чай. Много пью чая, в течение целого дня. По 6 чашек с медом в день. Мате пробовал, но не пью", – сказал Чигринский в интервью программе "Легионер".

Напомним, Чигринский находился в структуре Шахтера с июля 2002 года, играя в молодежных командах "горняков" и в аренде в запорожском Металлурге. 31 августа 2009 г. украинец за 25 млн евро перешел в каталонскую Барселону, откуда через сезон вернулся в лагерь "оранжево-черных" за 15 млн евро. В феврале 2015 г. перебрался в Днепр, откуда в июле 2016-го перешел в греческий АЕК, где играет до сих пор.

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