"Очень рад стать частью семьи Ионикоса. Я тренировался вместе с командой около месяца, и хочу поблагодарить за то, как меня приняли. Президента, тренера, и моих товарищей по команде. Я увидел коллектив изнутри и мне понравилась атмосфера и организация, которая в нем царит.

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Ионикос – историческая команда, которая вернулась в высшую лигу через несколько лет. В каждом матче мы будем стараться показать все, на что способны. Мы не можем ставить целью выигрыш титулов, но мы можем мечтать о хороших результатах и ​​о достойных выступления в чемпионате и кубке.

Я верю в эту команду, и верю в себя. Вместе с игроками и тренерами мы будем работать над тем, чтобы добиться чего-то для истории команды и мира. Прежде всего хочется быть здоровым, чтобы выкладываться на поле на все 100 процентов и добиваться того, чего мы заслуживаем", – цитирует Чигринского Athina984.

Напомним, контракт украинца с Ионикосом рассчитан до лета 2022 года.

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