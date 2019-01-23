Кубок Греции: Олимпиакос легко разобрался с Ксанти

АЕК получил путевку в следующий раунд Кубка Греции.

Кубок Греции, 1/8 финала, ответный матч (первый матч - 1: 1)

АЕК – Хания – 5:0

Голы: Галу, 21 Крстичич, 28 Мантолос, 58 (пен.), Ливая, 78, 82

Олимпиакос – Ксанти – 3:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Поденсе, 29, 61, Хассан, 52 – Брито, 75 (пен.)

Динамо феерично упустило победу над Стяуа

В матче 1/8 финала Кубка Греции АЕК дома уничтожил Ханию. К разгрому соперника присоединился и Дмитрий Чигринский, который провел на поле весь матч.

Соперника в 1/4 финала турнира АЕК узнает потом по итогам жеребьевки.

Олимпиакос также не почувствовал сопротивления от Ксанти. Уже в начале второго тайма гол Хассана снял все вопросы в противостоянии, а дубль Поденсе полностью демотивував Ксанти. Гости смогли лишь на гол с пенальти.