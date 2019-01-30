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Чигринский помог АЕКу обыграть Левадиакос, ПАОК без Шахова и Хачериди вырвал победу у Янины Наумца

30 января 19:14 32 Читати українською
Чигринский помог АЕКу обыграть Левадиакос, ПАОК без Шахова и Хачериди вырвал победу у Янины Наумца
Чигринский помог АЕКу обыграть Левадиакос

Завершились матчи 15 тура чемпионата Греции с участием украинских исполнителей. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Чемпионат Греции 2018/19, 15-й тур

ПАОК – Янина – 2:1

Голы: Пелкас, 38 (пен.), Свидерски, 87 – Кутруманос, 52

Нереализованный пенальти: Акпом (ПАОК), 76

АЕК – Левадиакос – 1: 0

Гол: Понсе, 24

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ПАОК принимал Янину Наумца. Украинец не вышел на поле, а Шахов и Хачериди остались вне заявки хозяев. ПАОК контролировал ход игры и вышел вперед в конце первого тайма. Гости на старте второй половины игры сравняли счет и сели в оборону. Впоследствии ПАОК получил право на еще один пенальти, но Акпом не реализовал эту возможность. Судьбу матча решил гол Свидерски в конце матча. ПАОК имеет в активе 50 очков и возглавляет турнирную таблицу, Янина с 17 пунктами осталась на 13 месте.

АЕК Чигринского минимально одолел Левадиакос, украинец провел на поле весь матч. АЕК имеет в активе 36 очков и находится на 3 месте, Левадиакос с 12 пунктами находится на 15 строчке турнирной таблицы.

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Мир Украинцы за рубежом ПАС Янина ПАС Янина Владислав Наумец Владислав Наумец Левадиакос Евгений Хачериди Евгений Хачериди Евгений Шахов Евгений Шахов Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины ПАОК ПАОК
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