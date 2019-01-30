Чигринский помог АЕКу обыграть Левадиакос, ПАОК без Шахова и Хачериди вырвал победу у Янины Наумца

Завершились матчи 15 тура чемпионата Греции с участием украинских исполнителей. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Чемпионат Греции 2018/19, 15-й тур

ПАОК – Янина – 2:1

Голы: Пелкас, 38 (пен.), Свидерски, 87 – Кутруманос, 52

Нереализованный пенальти: Акпом (ПАОК), 76

АЕК – Левадиакос – 1: 0

Гол: Понсе, 24

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ПАОК принимал Янину Наумца. Украинец не вышел на поле, а Шахов и Хачериди остались вне заявки хозяев. ПАОК контролировал ход игры и вышел вперед в конце первого тайма. Гости на старте второй половины игры сравняли счет и сели в оборону. Впоследствии ПАОК получил право на еще один пенальти, но Акпом не реализовал эту возможность. Судьбу матча решил гол Свидерски в конце матча. ПАОК имеет в активе 50 очков и возглавляет турнирную таблицу, Янина с 17 пунктами осталась на 13 месте.

АЕК Чигринского минимально одолел Левадиакос, украинец провел на поле весь матч. АЕК имеет в активе 36 очков и находится на 3 месте, Левадиакос с 12 пунктами находится на 15 строчке турнирной таблицы.