Чигринский получит предложение от АЕКа – украинец будет вынужден решить дилемму

Экс-защитник Шахтера и Барселоны Дмитрий Чигринский близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

Украинский легионер АЕКа Дмитрий Чигринский в ближайшее время получит предложение относительно нового контракта с греческим клубом, сообщает издание SDNA.

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Действующее соглашение экс-защитника сборной Украины истекает 30 июня 2020 года и может автоматически продлится еще на год при условии, если Дмитрий сыграет более 25 матчей в этом сезоне. Сейчас на счету 33-летнего украинца 17 поединков.

Руководство АЕК планирует предложить Чигринскому контракт по схеме 1+1. Кроме того, боссы греческого клуба рассматривают возможность урезать зарплату защитнику из-за травм – сейчас годовой оклад футболиста составляет 400-450 тысяч евро. Итальянский наставник команды Массимо Каррера рассчитывает на украинца, ведь видит в нашем легионере лидера как на поле, так и в раздевалке.

Напомним, Чигринский выступает за АЕК с июля 2016 года – защитник перебрался в греческий клуб из Днепра в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает украинца в 600 тыс. евро.

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