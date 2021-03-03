Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский близок к смене амплуа по завершении текущего сезона.

Украинец может получить должность в АЕКе, если решит завершить карьеру летом, сообщает SDNA.

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Одной из причин такого предложения является уход Минаса Лисандроса с должностей первого вице-президента и управляющего директора АЕКа.

К слову, Чигринский провел 17 матчей в составе греческой команды в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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