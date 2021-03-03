Чигринский получит должность в АЕКе по окончании сезона при одном условии, – СМИ
10:21 - Читати українською
Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский близок к смене амплуа по завершении текущего сезона.
Украинец может получить должность в АЕКе, если решит завершить карьеру летом, сообщает SDNA.
Лунин похвастался "скромной" Audi, которую получил от спонсора Реала
Одной из причин такого предложения является уход Минаса Лисандроса с должностей первого вице-президента и управляющего директора АЕКа.
К слову, Чигринский провел 17 матчей в составе греческой команды в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.
Наші за кордоном: Маліновський повернувся розкішним голом, Зінченко б'є рекорди, Зубков дублем косплеїв Мессі та Роналду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter