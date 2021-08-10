Чигринский поддерживает форму с новичком греческой Суперлиги – украинец до сих пор остается без клуба
15:21 - Читати українською
Защитник Дмитрий Чигринский не спешит подписывать контракт с новым клубом.
Экс-игрок Шахтера и Барселоны пока тренируется с Ионикосом, сообщает SDNA.
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О подписании контракта с новичком греческой Суперлиги речи не идет. 34-летний Чигринский пытается поддерживать форму, пока не определится его новое место работы. В июне его контракт с АЕКом завершился, и опытный центрбек получил статус свободного агента.
Добавим, что недавно Чигринского связывали с новичком чемпионата Польши – Термаликой.
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