Защитник Дмитрий Чигринский не спешит подписывать контракт с новым клубом.

Экс-игрок Шахтера и Барселоны пока тренируется с Ионикосом, сообщает SDNA.

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О подписании контракта с новичком греческой Суперлиги речи не идет. 34-летний Чигринский пытается поддерживать форму, пока не определится его новое место работы. В июне его контракт с АЕКом завершился, и опытный центрбек получил статус свободного агента.

Добавим, что недавно Чигринского связывали с новичком чемпионата Польши – Термаликой.

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