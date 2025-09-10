Украинский защитник Дмитрий Чигринский официально завершил карьеру в 38 лет. Об этом сообщил его агент Александр Панков.

В течение профессиональной карьеры Чигринский трижды защищал цвета Шахтера, который стал его последним клубом, а также выступал за запорожский Металлург, Барселону, Днепр, АЕК и Ионикос. В составе национальной сборной Украины провел 29 поединков.

Параллельно с этим появилась информация, что Чигринский присоединился к тренерскому штабу нового наставника греческого Ариса – Маноло Хименеса. 61-летний испанец ранее возглавлял Севилью, АЕК (четыре раза), Сарагосу, Лас-Пальмас, Аль-Райян, Аль-Вахду, Серро Портеньо и АПОЭЛ. Известно, что Чигринский уже работал под руководством Хименеса в АЕК, проведя вместе с ним 58 матчей.

