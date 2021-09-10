Ионикос в своем Instagram сообщил о подписании Дмитрия Чигринского на правах свободного агента.

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Контракт с украинцем рассчитан до лета 2022 года. Чигринский остался без клуба прошлым летом, когда завершилась его соглашение с АЕКом. Среди претендентов на Дмитрия называлась польская Термалика, которую возглавляет экс-партнер украинца по Шахтеру Мариуш Левандовски.

Напомним, Чигринский выступал за АЕК с 2016 года, провел 126 матчей за греческую команду, отличился 5 голами и выиграл титул чемпиона Греции 2017/18. До этого защитник выступал за Днепр, Шахтер, Барселону и запорожский Металлург.

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