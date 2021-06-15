Защитник Дмитрий Чигринский завершил свои выступления в составе АЕКа.

Греческий клуб на своем официальном сайте объявил о прощании с 34-летним экс-игроком сборной Украины.

Чигринский может вернуться в Украину – на экс-игрока сборной есть неожиданный претендент

Чигринский присоединился к АЕКу летом 2016 года. Всего в желто-черных цветах провел 126 матчей, отличился 5 голами и выиграл титул чемпиона Греции 2017/18. До этого защитник выступал за Днепр, Шахтер, Барселону и запорожский Металлург.

Добавим, что в составе АЕКа осталось еще двое украинцев – Олег Данченко и Евгений Шахов.

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