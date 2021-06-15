Чигринский официально покинул АЕК
16:48 - Читати українською
Защитник Дмитрий Чигринский завершил свои выступления в составе АЕКа.
Греческий клуб на своем официальном сайте объявил о прощании с 34-летним экс-игроком сборной Украины.
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Чигринский присоединился к АЕКу летом 2016 года. Всего в желто-черных цветах провел 126 матчей, отличился 5 голами и выиграл титул чемпиона Греции 2017/18. До этого защитник выступал за Днепр, Шахтер, Барселону и запорожский Металлург.
Добавим, что в составе АЕКа осталось еще двое украинцев – Олег Данченко и Евгений Шахов.
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