Чигринский не помог АЕКу избежать поражения в дерби с Олимпиакосом

В 8-м туре греческой Супер лиги сошлись гранды – Олимпиакос и АЕК.

Хозяева уверенно начали игру и уже на 9-й минуте открыли счет: суетой защитников АЕКа воспользовался Судани, который прострелил на дальнюю штангу, откуда Семеду переправил мяч в ворота. Второй гол подопечные Педру Мартинша забили уже во втором тайме: с ударом Камара из-за пределов штрафной не справился Цинтотас.

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Отметим, что наш Дмитрий Чигринский провел на поле весь матч. После 8 туров его команда занимает 5 место. Лидирует – Олимпиакос.

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