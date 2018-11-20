Чигринский назвал причину своего провала в Барселоне

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский вспомнил период своего выступления в Барселоне.

"Я упустил свой шанс. Я очень хотел играть и поэтому иногда пытался сразу показать все, на что способен. Иногда это было против меня.

"Чігра!" – Гвардіола біжить до мене через увесь зал". В гостях у батьків єдиного українця, який грав із Мессі

Хави мне как-то сказал: "Я здесь с детства, но если я провалюсь в паре матчей, болельщики меня уничтожат". Тогда я думал, что он шутит, но это была не шутка", – сказал Дмитрий Чигринский в документальном фильме Take the Ball, Pass the Ball.

Напомним, что Дмитрий Чигринский выступал за Барселону в 2009-2010 годах. В составе каталонцев он сыграл 12 матчей, но забитыми мячами не отметился.