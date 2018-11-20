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Чигринский назвал причину своего провала в Барселоне

14:50 63 Читати українською
Чигринский назвал причину своего провала в Барселоне
Дмитрий Чигринский / Фото ФК Барселона

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский вспомнил период своего выступления в Барселоне.

"Я упустил свой шанс. Я очень хотел играть и поэтому иногда пытался сразу показать все, на что способен. Иногда это было против меня.

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Хави мне как-то сказал: "Я здесь с детства, но если я провалюсь в паре матчей, болельщики меня уничтожат". Тогда я думал, что он шутит, но это была не шутка", – сказал Дмитрий Чигринский в документальном фильме Take the Ball, Pass the Ball.

Напомним, что Дмитрий Чигринский выступал за Барселону в 2009-2010 годах. В составе каталонцев он сыграл 12 матчей, но забитыми мячами не отметился.

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АЕК Афины АЕК Афины Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский Хави Эрнандес Хави Эрнандес Барселона Барселона
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