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Чигринский надеется восстановиться к матчу с Олимпиакосом, который является соперником Динамо в Лиге Европы

12:44 12 Читати українською
Чигринский надеется восстановиться к матчу с Олимпиакосом, который является соперником Динамо в Лиге Европы
Дмитрий Чигринский / фото: ФК АЕК

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о своей травме, полученной в матче Кубка Греции.

"Надеюсь, что ничего серьезного не произошло. Я еще на разминке почувствовал дискомфорт в паху, а затем, в начале игры, почувствовал резкую боль, и мы решили перестраховаться. Возможно, просто потянул – сегодня вечером сделаю МРТ и будет понятно.

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У нас сейчас очень сложный график – в этом году провели уже восемь матчей, а особой ротации нет. Так что, возможно, все дело в небольшой перегрузке.

Посмотрим. Думаю, все нормально. Через тур у нас игра с Олимпиакосом, и мне очень хочется принять участие в этом поединке, который пройдет как раз между матчами пирейцев с киевским Динамо в Лиге Европы", – цитирует Чигринского Команда 1.

Напомним, Чигринский получил травму в поединке Кубка Греции против Атромитоса и был заменен уже на 10-й минуте.

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Теги
Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины Греция Украинцы за рубежом
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