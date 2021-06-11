Агент Чигринского предложил услуги игрока большом количестве клубов с Кипра, однако они сомневаются относительно большой зарплаты 35-летнего украинца и контракта на 2 года, сообщает Enwsi.gr.

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Среди других вариантов озвучивается возвращения защитника в Украину – на Дмитрия будто бы претендует СК Днепр-1. Сам АЕК пока не предлагал Чигринскому новый контракт и внимательно следит за ситуацией.

К слову, украинец провел 24 матча в составе греческой команде, не отметившись результативными действиями. Напомним, ранее сообщалось, что Чигринский может получить должность в клубе, если решит завершить карьеру футболиста.

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