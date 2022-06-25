Украинский защитник Ионикоса Дмитрий Чигринский может перейти в АЕК, сообщил Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live".

Чигринский может перейти в лагерь 13-кратного европейского чемпиона

По информации источника, афиняне очень заинтересованы в возвращении своего бывшего игрока. Кроме того, серьезное желание подписать 35-летнего украинца проявляет греческий Анортосис. В конце концов Дмитрий может остаться и в Ионикосе – нынешний клуб Чигринского, с которым у него завершается контракт 30 июня, предложил новое соглашение сроком на 2 года.

Напомним, в прошлом сезоне Дмитрий провел за Ионикос 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. За АЕК он выступал с 2016 по 2021 гг. и однажды стал с командой чемпионом Греции. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Запорожці за Дунаєм: сльози Ярмоли і час великих прощань, рекордне число наших легіонерів – як склався для них сезон?