Защитник Ионикоса Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру в чемпионате Кипра, сообщает Kerkida.net.

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Контракт 35-летнего футболиста с греками истекает 30 июня и украинец, вероятнее всего, покинет нынешний клуб. В услугах опытного защитника заинтересован Анортосис.

Отмечается, что наставник никосийской команды Дарко Миланич видит в Чигринском отличного кандидата на усиление центра обороны. При этом словенского специалиста не смущает возраст украинца – он уверен, что Чигринский все еще способен играть на высоком уровне.

Напомним, в прошлом сезоне Дмитрий провел за Ионикос 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Анортосис предыдущий чемпионат завершил на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата Кипра.

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