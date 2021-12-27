Греческий АЕК не очень изобретательный в поиске главного тренера команды.

Неделю назад АЕК уволил Массимо Карреру, а сегодня представил общественности нового главного тренера. Им стал Маноло Хименес, сообщает пресс-служба греков.

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Добавим, что 56-летний испанец в четвертый раз возглавил афинский клуб. В прошлые разы Хименес сумел выиграть с АЕКом Кубок Греции (2011) и национальный чемпионат (2017/18). Также Маноло может похвастаться работой в Севилье, Сарагосе и Лас-Пальмасе.

Напомним, в нынешнем сезоне АЕК после 12 туров чемпионата Греции набрал 24 пункта и занимает четвертую строчку турнирной таблицы. "Орлы" провалили выступление в Лиге Европы, став в своей группе последними (три очка по итогам шести встреч). К слову, за греческую команду выступают два украинца – Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

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