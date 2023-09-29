"Однозначно, с Барселоной для меня будет не просто игра. Но после стольких лет вернуться на этот уровень Лиги чемпионов… Выше этой мотивации ничего не может быть.

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Возможно, будут какие-нибудь дополнительные разговоры, это Барселона. Но команда изменилась, много людей изменилось, они тоже за этот период в 10-15 лет прошли определенный путь. Тогда Барселона была топ, а в последние годы они прошли определенный кризис. Это футбол, это жизнь. Все меняется.

Но, конечно, это будет не просто матч для меня. При встрече скажу Хави на испанском: "Привет, как дела?". Думаю, он скажет мне что-нибудь приятное. Мы с ним хорошо общались, потому уверен, что он меня хорошо поприветствует", – рассказал Чигринский в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что в ближайшем туре ЛЧ Шахтер сыграет на поле Антверпена (4 октября), и только потом "горняки" проведут спарку с Барселоной (25 октября и 11 ноября).

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