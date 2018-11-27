Чигринский еще верит в еврокубковую весну для АЕКа

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями от матча против Аякса в 5 туре Лиги чемпионов.

"Позиция у нас не очень, но эта встреча может многое изменить. Мы должны думать, что сохраняем надежду на выход в Лигу Европы.

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Мы должны хорошо сыграть во всех зонах. В Лиге чемпионов тебя наказывают за любую ошибку", – цитирует Чигринского официальный сайт УЕФА.

После 4 туров группового этапа Лиги чемпионов АЕК не имеет в активе ни одного очка.

Матч АЕК – Аякс начнется сегодня в 19:45.

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