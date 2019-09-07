Чичарито попал в топ-7 бомбардиров испаноязычных стран

Нападающий сборной Мексики отметился очередным голом за сборную.

Товарищеский матч

США – Мексика – 0:3

Голы: Чичарито, 21, Гутьеррес, 78, Антуна, 82

В товарищеском матче между национальными сборными США и Мексики победу одержали гости. Счет в поединке своим точным ударом открыл Хавьер Чичарито. Этот мяч стал для него уже 52-м в футболке национальной сборной своей страны. Он вышел на седьмое место среди всех футболистов из стран, где официальным языком считается испанский.

Чичарито стал игроком Севильи

Топ-7 испаноговорящих бомбардиров:

1-2. Карлос Руис (Гватемала) – 68

1-2. Лионель Месси (Аргентина) – 68

3. Давид Вилья (Испания) – 59

4-5. Луис Суарес (Уругвай) – 57

4-5. Карлос Альберто Павон (Гондурас) – 57

6. Габриэль Батистута (Аргентина) – 54

7. Чичарито (Мексика) – 52

TECATITO ️ CHICHARITO!



Corona takes Dest to school on the right wing and feeds Mexico's all-time leading scorer for the opening goal. #USAvMEX pic.twitter.com/WM2YXqNLEi — FOX Soccer (@FOXSoccer) 7 вересня 2019 р.

"Он тра*нул целый год его карьеры": фанаты Реала назвали "сукина сына", который не позволил Лунину остаться в Мадриде