"Пока команда не собралась, потихоньку тренируюсь индивидуально. Я нахожусь в Днепре, поэтому приезжаю на нашу загородную базу в Приднепровске. Сначала тренажерный зал, потом – пробежка по полю и какая-то работа с мячом. Скажем так, поддерживаю спортивную форму. Работаю примерно полтора часа. Со мной еще работает двое молодых ребят. Посреди недели к нам должен присоединиться Эдуард Сарапий.

Президент СК Днепр-1 готов уйти из футбола ради спасения клуба – эмоциональное заявление

Мы не собирались 1 июля. Было официальное сообщение, что сбор команды перенесен на 8 июля. У нас в команде есть чат для общения между собой. В этой группе написали, что сбор команды переносится на неделю.

Сколько сейчас осталось игроков в СК Днепр-1? Я даже не знаю. Думаю, не очень много. Где-то 11-12 футболистов.

Чего ожидаю? Да разные варианты могут быть. По крайней мере, я просчитываю разные ситуации. Может быть трансфер, а может – просто отдадут мне документы моего контракта. В настоящее время я имею на руках предложения от трех клубов УПЛ. Но у меня пока что действующий контракт со СК Днепр-1, поэтому буду действовать по ситуации. Если СК Днепр-1 прекратит существование, придется уйти в другой клуб. Если сохранится – останусь здесь. На этот сезон у меня были большие надежды, связанные с СК Днепр-1, ведь прошлый сезон я из-за травмы в значительной степени пропустил, потом долгое время восстанавливался.

Относительно долгов... Когда-то в Днепре мне задолжали за четыре месяца, но я тот долг команде простил. В том сезоне у меня вообще уникальная ситуация сложилась. Из Днепра я ушел в аренду в Металлист. А там также проблемы с финансами были. Поэтому мне, если не ошибаюсь, четыре зарплаты должны в Днепре и пять – в Металлисте. Мне кажется, что я тогда побил рекорд невыплат в УПЛ. Бесплатно почти весь сезон 2015/16 отработал. Но на тот момент, когда у меня не было еще семьи и детей, я воспринял это спокойно. Тогда мне просто хотелось играть в футбол на уровне клубов УПЛ.

Говорят, что сейчас задержка с выплатами в СК Днепр-1 достигла четырех месяцев? Плюс-минус, где-то так", – рассказал Третьяков в комментарии Українському футболу.

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