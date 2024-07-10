Четыре топ-форварда провоцируют эффект домино на рынке – Довбик оказался лишним
Большая группа именитых нападающих могут сменить команды в нынешнее межсезонье.
На рынке сформировалась ситуация с участием сразу 4 топ-форвардов, сообщает Sky Italia.
Довбик стал лишь планом Б для Атлетико – украинца подвинул 90-миллионный провал из ПСЖ
Запустить эффект домино может Альваро Мората, которому пророчат переход из Атлетико в Милан. С "матрасниками" долго связывали Артема Довбика, но их новым фаворитом стал Рандаль Коло Муани. Если ПСЖ выгодно продаст вице-чемпиона мира, то освободит место и деньги для Виктора Осимхена. Тогда трансферную "эстафету" завершит Ромелу Лукаку, заменив нигерийца в Наполи.
Интересно, что Довбика сватали и к партенопейцам, но он снова оказался лишним в этой схеме. Издание AS уверяло, что лучший бомбардир Ла Лиги согласился провести в Жироне еще один сезон.
Судьба Довбика зависит от Ибрагимовича, Яремчук нашел сенсационный вариант в ЛЧ, Лунина заменят