На рынке сформировалась ситуация с участием сразу 4 топ-форвардов, сообщает Sky Italia.

Довбик стал лишь планом Б для Атлетико – украинца подвинул 90-миллионный провал из ПСЖ

Запустить эффект домино может Альваро Мората, которому пророчат переход из Атлетико в Милан. С "матрасниками" долго связывали Артема Довбика, но их новым фаворитом стал Рандаль Коло Муани. Если ПСЖ выгодно продаст вице-чемпиона мира, то освободит место и деньги для Виктора Осимхена. Тогда трансферную "эстафету" завершит Ромелу Лукаку, заменив нигерийца в Наполи.

Интересно, что Довбика сватали и к партенопейцам, но он снова оказался лишним в этой схеме. Издание AS уверяло, что лучший бомбардир Ла Лиги согласился провести в Жироне еще один сезон.

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