Полуфиналист прошлого розыгрыша ЛЕ принимал Сандерфьорд в рамках 13-го тура чемпионата Норвегии. Каспер Хёг еще до перерыва четыре раза поразил ворота соперника в течение 37 минут, но счет на табло так и не изменился!

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Голы капитана Буде-Глимта постоянно отменяли из-за офсайдов. Сам Хёг лишь однажды залез в положение вне игры, еще трижды линию не выдерживали его партнеры.

После перерыва Каспера наконец прорвало. Он ассистировал Блумбергу и реализовал пенальти, принеся Буде уверенную победу 2:0. "К счастью, во время пенальти офсайдов не бывает", – шутил автор фантомного пента-трика после матча. Напомним, 24-летний Хёг с 7 голами стал лучшим бомбардиром ЛЕ 2024/25.

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