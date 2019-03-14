Четыре игрока Манчестер Сити попали в символическую сборную недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную недели в самом престижном клубном турнире Европы.

На этой неделе ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов провели Бавария и Ливерпуль (1:3), Барселона и Лион (5:1), Ювентус и Атлетико (3:0), Манчестер Сити и Шальке (7:0).

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В сборную недели попали 4 игрока Манчестер Сити: Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва и Лерой Сане. 3 игрока Ювентуса: Криштиану Роналду, Войцех Щенсны и Жоау Канселу. По 2 футболисты Барселоны: Жерар Пике и Лионель Месси, а также Ливерпуля: Вирджил ван Дейк и Садио Мане.

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