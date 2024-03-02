Фрайбург отобрал очки у Баварии в 24-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Фрайбург – Бавария на "Футбол 24".

Хозяева сумели забить быстрый гол. Уже на 12-й минуте Гюнтер из-за пределов штрафной классно положил в угол ворот. Перед тем Нойер и перекладина спасли Баварию, однако затяжная атака Фрайбурга таки завершилась голом.

Бавария снова оступилась, расписав ничью с Фрайбургом – Байер получил шанс оторваться на 10 очков

Мюнхенцы ответили ближе к перерыву. Тель роскошно пробил в дальний угол. Во втором тайме Мусиала сольным проходом вывел команду Томаса Тухеля вперед, но победу Бавария не удержала. Хёлер продолжил парад чудо-голов, эффектно поразив ворота Нойера. Голкипер был бессилен.

2:2 – Бавария в последних 5-ти матчах Бундеслиги одержала лишь одну победу. Если Байер обыграет Кельн, то оторвется от действующего чемпиона аж на 10 очков.