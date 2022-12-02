Очередной жертвой стал наставник Ганы Отто Аддо. Это его личное решение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо и ряд других авторитетных источников.

Победа со слезами вылета в видеообзоре матча Гана – Уругвай – 0:2

В начале года Аддо экстренно стал главным тренером сборной Ганы и вывел "черных звезд" на ЧМ-2022. Впрочем, результат на самом Мундиале оказался неудачным – 3 очка и последнее место в группе с Португалией, Южной Кореей и Уругваем. Сегодня Гана проиграла уругвайцам, потеряв путевку в плей-офф. Сам Аддо настроен продолжить работу тренера талантов в Боруссии Дортмунд.

Это уже четвертая отставка рулевого сборной-участницы ЧМ-2022. Ранее после вылета работу потеряли Карлуш Кейруш (Иран), Тата Мартино (Мексика) и Роберто Мартинес (Бельгия).

Уругвай победил Гану, но драматично вылетел с ЧМ-2022 – корейцы подложили свинью и довели Суареса до слез