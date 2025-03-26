Перволиговая Буковина просматривала полузащитника из УПЛ Руслана Непейпиева на предмет дальнейшего сотрудничества с игроком, сообщает Sport.ua.

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Однако, тренеры буковинцев приняли решение, что экс-игрок Руха и Левого Берега не подходит их команде. Поэтому, 21-летний хавбек получил отказ и уже успел покинуть расположение клуба. К слову, интересным является тот факт, что Непейпиев начинал карьеру в Буковине и если бы его пригласили в клуб, то футболист бы стал единственным воспитанником местного футбола, который выступал бы за первую команду.

Отметим, что в заявке буковинцев на вторую часть сезона – 25 игроков. Ныне же команда активно готовится к матчу 1/4 кубка Украины против сумской Виктории. Портал Transfermarkt оценивает Непейпиева в 100 тысяч евро.

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