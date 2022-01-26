Поединок 1/4 финала КАН между Марокко и Египтом не состоится на запланированной арене.

Сначала матч должен был состояться на стадионе Олембе, но после смертельной давки , унесшей минимум 8 жизней, организаторы соревнований решили перенести встречу на другую арену, информирует BBC .

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"Мы обязаны точно выяснить, что произошло, и, что еще важнее, принять превентивные меры, чтобы случившееся никогда не повторилось. Были недостатки, слабости, неудачи, вещи, которые следовало предусмотреть. Когда люди теряют жизнь, вы должны злиться и требовать объяснений и гарантий, что это больше никогда не повторится", – резюмировал президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе.

Следовательно, было принято решение перенести четвертьфинал между Марокко и Египтом на Стад Ахмаду Ахиджо. Остальные матчи этого этапа состоятся на стадионах Япома и Румде Аджия.

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