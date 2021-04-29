"Четвертая лига Польши – хорошее место для меня": экс-форвард Карпат – о том, почему не смог вернуться в большой футбол
Карьера бывшего нападающего "зелено-белых" Владимира Гудымы после ухода из львовского клуба пошла по нисходящей.
"В Лиге Европы я играл против Севильи, ПСЖ, Галатасарая – эти моменты приятно вспоминать. Это было мое лучшее время в футболе. К сожалению, травма прервала мою карьеру. Мне уже 30, тяжело вернуться в профессиональный футбол. Четвертая лига Польши – хорошее место для меня сейчас.
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В Украине три профессиональных лиги. Ниже – любительские лиги. Довольно много футболистов переходят из дивизионов профессионалов в любительские команды. Они показывают свой футбол за хорошие деньги. Поэтому считаю, что в Украине любительский чемпионат уровнем выше, чем польский 4-й дивизион.
Ранее играл за Хробры во втором дивизионе Польши, но травма помешала мне вернулся в Украину в одну из региональных лиг. Считаю, здоровье – залог успеха в спорте. В моем случае травмы стали препятствием для развития", – сказал Гудыма в комментарии OZPN.
Напомним, сейчас 30-летний игрок защищает цвета польской Фортуны из Глогувека.
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