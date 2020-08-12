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Четверо игроков Шахтера попали в символическую сборную Лиги Европы

12:23 - Читати українською
Четверо игроков Шахтера попали в символическую сборную Лиги Европы
Шахтер – Базель / ФК Шахтер

УЕФА составил свою одиннадцатку лучших игроков Лиги Европы на основе оценок футболистов за матчи четвертьфинала.

2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
 
Рики ван Вольфсвинкель 90+2’
2’ Жуниор Мораес
22’ Тайсон
75’ Алан Патрик
88’ Додо
90+2’ Рики ван Вольфсвинкель

Уверенная победа Шахтера в четвертьфинале Лиги Европы над швейцарским Базелем (4:1) позволила сразу четырем игрокам донецкой команды попасть в символическую сборную недели евротурнира.

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Среди одиннадцати лучших четыре бразильцы "оранжево-черных", а именно: Додо, Жуниор Мораес, Марлос и Тайсон.

Интер "делегировал" двух игроков, а Манчестер Юнайтед – трех. Голкипер Копенгагена, который пропустил от "красных дьяволов" лишь в овертайме, получил место в воротах символической сборной. А французский защитник Жюль Кунде стал единственным представителем Севильи в этом списке.

Интересно, что по версии известного статистического портала WhoScored в число лучших не попал ни один представитель миланского Интера, с которым Шахтеру предстоит сыграть в полуфинале турнира меньше чем за неделю – 17 августа.

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