Четверо игроков Шахтера попали в символическую сборную Лиги Европы

УЕФА составил свою одиннадцатку лучших игроков Лиги Европы на основе оценок футболистов за матчи четвертьфинала.

Уверенная победа Шахтера в четвертьфинале Лиги Европы над швейцарским Базелем (4:1) позволила сразу четырем игрокам донецкой команды попасть в символическую сборную недели евротурнира.

Шахтер запрыгнул в топ-15 клубного рейтинга УЕФА, обойдя двух европейских грандов

Среди одиннадцати лучших четыре бразильцы "оранжево-черных", а именно: Додо, Жуниор Мораес, Марлос и Тайсон.

Интер "делегировал" двух игроков, а Манчестер Юнайтед – трех. Голкипер Копенгагена, который пропустил от "красных дьяволов" лишь в овертайме, получил место в воротах символической сборной. А французский защитник Жюль Кунде стал единственным представителем Севильи в этом списке.

Интересно, что по версии известного статистического портала WhoScored в число лучших не попал ни один представитель миланского Интера, с которым Шахтеру предстоит сыграть в полуфинале турнира меньше чем за неделю – 17 августа.

Шахтер – Базель: бразильский карнавал, классный Степаненко, неоднозначные Бондарь и Оливер, хорошие шансы на триумф в ЛЕ