Грандиозный отток кадров состоялся в Мариуполе – игроки с опытом выступлений в Премьер-лиге эмигрировали в клуб, выступающий на два дивизиона ниже.

Представитель Второй лиги – Яруд – на своей странице в социальной сети Instagram объявил о подписании сразу нескольких игроков Мариуполя.

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Новичками стали вратарь Павел Кравцов, защитники Даниил Дмитриев и Иван Мамросенко, а также хавбек Игорь Тищенко.

Напомним, Мариуполь в прошлом розыгрыше чемпионата УПЛ занял в турнирной таблице 11 место, набрав 26 очков. Яруд по итогам сезона 2020/21 занял шестое место в группе Б Второй лиги.

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