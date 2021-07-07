Футболисты Шахтера Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Марлос присоединились к донецкой команде на учебно-тренировочном сборе, сообщают клубные соцсети "горняков".

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Все они находились в составе сборной Украины на чемпионате Европы. Из всех представителей "сине-желтых", которые представляли Шахтер, в лагерь команды не вернулся только Сергей Кривцов – защитник получил травму в матче с Англией. Ранее к "оранжево-черным" присоединились Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

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