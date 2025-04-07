УАФ направила официальное письмо в УЕФА относительно неприятного инцидента, который произошел во время 49-го Конгресса организации.

Украинская ассоциация футбола вышла с заявлением, в котором подчеркнула недопустимость чествования памяти российских футболистов-оккупантов, погибших во время полномасштабной войны РФ против Украины.

УЕФА почтил память россиянина, которого ликвидировали ВСУ

"Украинское футбольное сообщество отмечает, что для европейской футбольной семьи недопустимо и неуместно проявлять уважение таким лицам, ставя их в один ряд с действительно выдающимися футбольными деятелями. Такие вещи не должны происходить в УЕФА", – говорится в сообщении УАФ в Telegram.

Напомним, что на 49-м Конгрессе УЕФА в Белграде организация почтила память российского оккупанта и экс-футболиста Алексея Бугаева, который отправился убивать украинцев после осуждения на 9,5 лет заключения в РФ. По прибытии на фронт оккупанта ликвидировали воины ВСУ.

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