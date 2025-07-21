Украинский наставник Мирон Маркевич побывал на спарринге между Рухом и Буковиной (0:2).

– Вы пришли на Рух посмотреть или на Буковину?

– И на тех, и на тех. Сейчас времени у меня много, так что ... К Руху я такое имею отношение, что когда-то создавал вообще ту школу, поэтому мне хочется смотреть, как молодые футболисты прогрессируют.

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Ну, и Буковина все-таки. Возрождается футбол в Черновцах – то уже хорошо.

– Видели, что вы тепло пообщались с Сергеем Шищенко. О чем говорили?

– Во-первых, он когда-то играл под моим руководством. Я его поздравил с тем, что он хорошо поработал в Оболони. Потому что, честно говоря, я не верил, что он с той командой выберется. Так что я его поздравил и пожелал только успехов дальше.

– За Буковиной немножко следите сейчас?

– Да. Я вообще слежу за украинским футболом.

– Там и ваши экс-подопечные уже есть – Сакив, Подлепенец.

– Так, я думаю, что они помогут, – сказал Маркевич для пресс-службы Буковины.

Напомним, Сергей Шищенко мог возглавить Александрию после ухода Руслана Ротаня в Полесье. Однако тренер сделал выбор в пользу амбициозной Буковины, выступающей в Первой лиге.

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