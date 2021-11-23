"Одно радует – забили, прервали серию без голов в ЛЧ. Нам было тяжело, поэтому во втором тайме пошли ва-банк, играли атака на атаку. Когда мы играли на выезде, то контратаки у нас совсем не выходили. Сейчас было получше, пошли вперед, да и сейчас Бавария играла уже более расслабленно, ведь из группы вышла. Погода тоже повлияла.

Динамо – Бавария – видео голов

Я не знаю, что говорить о своих голах. Повезло, забил, но очки не взяли – это плохо. Моя задача на этой позиции – бороться, цепляться за мяч. Честно, форвардом еще не чувствую себя. Я не знаю, сколько еще времени понадобится. Я себя там не чувствую, но тренеры ставят – я рад, что выхожу на поле", – резюмировал Гармаш в комментарии Megogo.

Добавим, что 31-летний игрок провел 21 матч в текущем сезоне и забил уже 8 мячей.

Динамо чуть не совершило подвиг в матче ЛЧ против Баварии – прекрасный второй тайм мог перевернуть все

​​​​​​​​​​​​​​