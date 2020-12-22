Защитник Ворсклы Владимир Чеснаков рассказал о повреждении, из-за которого он не смог сыграть в последних трех матчах полтавчан.

"В матче десятого тура с Колосом мне не удалось избежать мышечной травмы. Наш медицинский персонал, хотя и очень старался, но мне так и не удалось восстановиться даже к заключительному календарному поединку перед отпуском – с Минаем.

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Прошло еще почти две недели, реабилитационный процесс продолжался, боли в ноге уже не беспокоят и появилась уверенность, что в начале января, когда Ворскла вернется из отпуска, я смогу начать подготовку к весенней части чемпионата в общей группе.

К сожалению, в последних турах Ворскла не смогла задействовать по разным причинам сильнейший состав, что негативно сказалось на выступлении команды. Однако, как мне стало известно, сейчас лазарет уже опустел: кроме меня также восстановились Владислав Кулач и Евгений Опанасенко", – отметил Чеснаков в комментарии meta-ratings.

К слову, капитан Ворсклы провел 11 матчей в составе Ворсклы в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Полтавчане занимают 5 место в УПЛ, имея в активе 20 очков.

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