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Чеснаков: Ворскла не ведет переговоров о продлении контрактов – под угрозой находятся 7-8 игроков

21:19 32 Читати українською
Чеснаков: Ворскла не ведет переговоров о продлении контрактов – под угрозой находятся 7-8 игроков
Владимир Чеснаков / Фото ФК Ворскла

Лидер Ворсклы Владимир Чеснаков рассказал об определенных нюансах работы полтавского клуба.

"Не было никаких разговоров о продлении контрактов с теми, у кого заканчиваются соглашения. Если я не ошибаюсь, в подвешенном состоянии находятся 7 или 8 игроков.

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Сейчас такое время, что можно наслаждаться общением с детьми. Проблемы с продлением контрактов будем решать по мере поступления", – рассказал Чеснаков для ТК Футбол.

После 23-х туров УПЛ Ворскла расположилась на 10-й строчке. Напомним, матчи чемпионата Украины будут возобновлены уже с 30 мая.

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