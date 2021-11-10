Чех Даниэл Кршетински приобрел 27% акций клуба, информирует официальный сайт "молотов".

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Сумма сделки по оценкам СМИ – 180-200 млн фунтов. Чешский миллиардер имеет свои доли в пражской Спарте, Royal Mail, Sainsbury's и французской газете Le Monde. Отныне Кршетински является вторым акционером Вест Хэма, опередив Дэвида Голда (25,1%) и уступая только Дэвиду Салливану (38,8%).

Напомним, после 11 туров Вест Хэм сенсационно идет на третьей строчке АПЛ, которая гарантирует команде Ярмоленко место в ЛЧ.

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