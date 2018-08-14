Черышев вернулся в Валенсию

Хавбек Вильярреала Денис Черышев снова сменил клуб.

Валенсия договорились об аренде 27-летнего россиянина на один сезон, информирует официальный сайт "летучих мышей".

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На трансфере Черышева настаивал главный тренер Валенсии Марселино Тораль, работавший с руссиянином в Вильярреале.

Отметим, что наставник "желтой субмарины" Хавьер Кальеха не рассчитывал на Черышева, поэтому клуб без колебаний согласился отпустить хавбека на Месталью.

Добавим, что Черышев уже выступал за Валенсию на правах аренды в сезоне 2015/16, проведя 8 матчей и забив 3 гола.

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