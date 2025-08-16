Червона Ррапая в видеообзоре матча Колос – Карпаты – 1:1
Колос сыграл в ничью с Карпатами (1:1) в третьем туре УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Колос и Карпаты расписали результативную ничью в игре третьего тура украинской Премьер-лиги.
Карпаты в большинстве спасли ничью с Колосом – незасчитанный гол Невеша и дикий нефарт Краснопира
Команда из Ковалевки вышла вперед в первом тайме благодаря голу Климчука, но удаление Ррапая изменило ход игры. В итоге Краснопир сумел спасти для Карпат ничью во втором тайме.
