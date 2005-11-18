Червенков прокомментировал очередное поражение Черноморца – на этот раз от Зари

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал поражение от Зари в 14 туре УПЛ.

"Ситуация остается сложной. И сегодня не сумели сыграть так, как хотели. Соперник играл лучше – выиграли единоборства и подборы, лучше контролировали мяч.

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К сожалению, у нас было очень много технического брака, и это повлияло на результат. Могу отметить, что невезение продолжается. Мы не забили гол – в следующей атаке соперник забивает нам. Во втором тайме – то же самое: мы не забиваем – забивает соперник.

Плохо, что получили три гола после стандартов, это говорит о том, что не все футболисты выполнили тактические указания – опаздывали и не накрывали вовремя своих соперников.

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Во втором тайме я хотел заменами усилить нашу атаку, но это не дало результата. Все-таки мы старались, хотели играть в футбол, но, надо отметить, что наш соперник был очень хорош. Они играли лучше, чем мы, и наше поражение закономерно", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.