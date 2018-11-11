Червенков: Любой разумный человек должен понять, что Черноморец – это не Манчестер Сити

Главный тренер Черноморца Червенков ответил на вопросы журналистов после матча с Десной (0:2).

"Я недоволен итоговым результатом. Мы начали хорошо. Думаю, что первый тайм получился интересным. Обе команды играли в футбол, имели моменты. Но Черноморец получил очень тяжелый удар: судья, по моему мнению, придумал вторую желтую карточку для Рыжука.

Десна – Черноморец – 2:0 – видео голов и обзор матча

Десна – опытная команда, в которой играют хорошие техничные футболисты. Она получила серьезное преимущество. Когда нам забивали второй гол, то штрафной удар был назначен в ситуации, где отсутствовало нарушение правил. К сожалению, мы вынуждены соглашаться с решениями арбитров.

Я разговаривал с президентом клуба. Усиление команды зимой обязательно будет. Оно крайне необходимо. Это видно всем. Новые игроки нужны на каждую позицию. Самая серьезная проблема – низкая результативность.

Десна в большинстве победила Черноморец

Мы уже встречались с нашими болельщиками. Но среди них есть такие, которые не понимают ситуации, а ждут исключительно побед и прекрасной игры. Но мы же не Манчестер Сити. Наши возможности сегодня такие, какие есть. Любой разумный человек это должен понять. Я тоже не люблю и не хочу проигрывать", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.