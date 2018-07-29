Червенков: Черноморцу не хватает мастерства

Главный тренер Черноморца Червенков поделился впечатлениями после матча 2-го тура УПЛ против Карпат.

"Думаю, получилась довольно интересная, боевая игра. К сожалению, первый тайм мы провели плохо. Теряли концентрацию, уступали в единоборствах. Не получалось играть так, как нам того хотелось.

Создали два-три хороших момента, но наши нападающие не успели в тех эпизодах. В перерыве сделали коррективы в составе и получили больше стабильности внутри поля и контролировали игру.

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В конце матча были хорошие атаки, но опять не забили. Если бы это сделали, то были бы довольны. Мы на правильном пути, но пока не хватает мастерства перед воротами соперника.

Мы создали три стопроцентных момента. К сожалению, иногда мастерство подводит, а фарт не на нашей стороне. Скажу так: хорошо, что мы создали эти моменты.

Увидел, что у нас есть характер, ребята не хотят проигрывать. Примечательно, что пока нет сыгранности. Надеемся, в будущем будем выглядеть лучше", – цитирует Червенкова официальный сайт Карпат.