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Червенков: Футболисты решили, что они звезды и могут все

22:44 12 Читати українською
Червенков: Футболисты решили, что они звезды и могут все
Ангел Червенков / ФК Черноморец

Главный тренер Черноморца Червенков прокомментировал поражение от Арсенала-Киев (1:3).

62’ Артем Чорний
 
Гаэтан Мисси Мезу Коукаку 5’
Сергей Вакуленко 25’
Павел Ореховский 37’
5’ Гаэтан Мисси Мезу Коукаку
25’ Сергей Вакуленко
37’ Павел Ореховский
62’ Артем Чорний

"Мы начали первый тайм с большой индивидуальной ошибки. Когда сами себе привозим гол, это психологически очень тяжело. Потом получили второй гол с пенальти и тоже сделали все необходимое, чтобы остановить соперника. Первый тайм ужасно сыграли в обороне и это повлияло на все остальное .

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В перерыве я сказал, что хочу увидеть больше концентрации. Также во втором тайме мы чаще использовали фланги, поэтому у нас были моменты. Я увидел другую команду, которая контролирует мяч, хочет обыграть соперника. По игре мы выглядели намного лучше, отыграли один гол, но этого оказалось недостаточно.

Вопрос к команде по поводу защиты? У нас серьезные проблемы, ведь Голиков тоже не играл. Так что, наверное, это все наши возможности. Но меня беспокоит, что некоторые футболисты думают, что они звезды и могут все, поэтому делают серьезные ошибки и привозят проблемы. Имен называть не буду, они знают", – рассказал Червенков на послематчевой пресс-конференции, передает телеканал Футбол 1.

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Черноморец Черноморец Арсенал-Киев Арсенал-Киев Ангел Червенков Ангел Червенков Черноморец - Арсенал-Киев
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