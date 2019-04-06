Червенков: Футболисты решили, что они звезды и могут все

Главный тренер Черноморца Червенков прокомментировал поражение от Арсенала-Киев (1:3).

"Мы начали первый тайм с большой индивидуальной ошибки. Когда сами себе привозим гол, это психологически очень тяжело. Потом получили второй гол с пенальти и тоже сделали все необходимое, чтобы остановить соперника. Первый тайм ужасно сыграли в обороне и это повлияло на все остальное .

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В перерыве я сказал, что хочу увидеть больше концентрации. Также во втором тайме мы чаще использовали фланги, поэтому у нас были моменты. Я увидел другую команду, которая контролирует мяч, хочет обыграть соперника. По игре мы выглядели намного лучше, отыграли один гол, но этого оказалось недостаточно.

Вопрос к команде по поводу защиты? У нас серьезные проблемы, ведь Голиков тоже не играл. Так что, наверное, это все наши возможности. Но меня беспокоит, что некоторые футболисты думают, что они звезды и могут все, поэтому делают серьезные ошибки и привозят проблемы. Имен называть не буду, они знают", – рассказал Червенков на послематчевой пресс-конференции, передает телеканал Футбол 1.

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