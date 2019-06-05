Червенков: Черноморец не собирается готовиться к серии пенальти

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал ничью в матче против Колоса.

"Мы знали, что будет тяжелая игра. Колос состоит из очень опытных футболистов, которые играли в Премьер-лиге. Мы хорошо изучили соперника, но реализовать все задумки не удалось – подвела эффективность при завершении атак, хотя моменты были.

Черноморец – Колос – 0:0 – видеообзор матча

Наши проблемы никуда не исчезли, но жаловаться нет смысла, впереди у Черноморца матч. У нас накопилась усталость, но постараемся выиграть за счет морально-волевых качеств. Во всяком случае, заранее к серии пенальти мы готовиться не собираемся", – цитирует Ангела Червенкова официальный сайт Черноморца.

В первой игре плей-офф за место в УПЛ Черноморец и Колос сыграли вничью. Ответный матч Колос – Черноморец состоится в субботу, 8 июня, начало в 17:00.

Черноморец расписал ничью с Колосом в первом поединке плей-офф Премьер-лиги