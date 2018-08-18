Червенков: Черноморец играл не на том уровне, который я хотел бы увидеть

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков поделился впечатлениями после матча 5-го тура УПЛ против киевского Арсенала (1:1).

"Игра была равной. Плохо, что после углового удара мы получили такой странный нелепый гол. Потом мы сделали изменения в тактическом плане, некоторые перемещения, мы активизировали темп и атакующие действия, что привело к тому, что мы сравняли счет. В конце матча мы пытались больше контролировать игру. К сожалению, были огрехи, недостатки в последней передаче и завершающем ударе, которые помешали взять три очка.

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К сожалению у команды не было ожидаемого настроения, концентрации. Наша команда не играла на том уровне, который я хотел бы увидеть. Наши возможности, наверное, не очень высокие, но если не выкладываться на сто процентов, никогда не будет хорошей игры.

Хорошо, что не проиграли, но и очко на выезде – тоже неплохой результат. Другие команды в играх с Арсеналом тоже будут терять очки, я в этом уверен", – цитирует Червенкова пресс-служба "моряков".

Напомним, Чорномрець сыграл вничью с киевским Арсеналом, в рамках 5-го тура УПЛ.

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